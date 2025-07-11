В Сергиевом Посаде открылась уникальная выставка «Забытый Спаситель Отечества»

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась юбилейная выставка «Забытый Спаситель Отечества», посвященная 400-летию со дня смерти князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого — ключевой фигуры Смутного времени и организатора Первого народного ополчения 1611–1612 годов, освободившего Москву от польско-литовских интервентов. Этот проект — совместная инициатива Сергиево-Посадского музея и Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка раскрывает сложную личность князя — амбициозного аристократа, забытого в народной памяти, но сыгравшего важную роль в истории России. Экспозиция разделена на четыре части: усыпальница и практика поминовения рода Трубецких, богатство вкладов в Троице-Сергиев монастырь, соперники Дмитрия Тимофеевича в борьбе за престол и его связи с монастырем в Смутное время.

Особое место занимает роскошный покров на гробницу Дмитрия Трубецкого из ярко-малинового венецианского бархата, изготовленный в 1625 году по заказу его вдовы, а также фелонь 1626–1627 годов из Государственного Эрмитажа. На выставке представлены не только духовные облачения, иконы и серебряные сосуды, но и средневековая посуда, что подчеркивает мемориальное и художественное значение экспонатов.

Курирует выставку Галина Павловна Черкашина, заведующая отделом художественной культуры Троице-Сергиева монастыря XIV–XVII веков. Открытие выставки посетила Оксана Ероханова — глава Сергиево Посадского округа, Василий Евсеев — глава Трубчевского муниципального района Брянской области, Андрей Ковалев, российский бизнесмен, общественный деятель, владелец усадьбы Гребнево.

Выставка продлится с 11 июля по 9 ноября 2025 года в филиале музея «Ризница Троице-Сергиевой лавры» в Сергиевом Посаде. Это редкая возможность прикоснуться к истории ожившей эпохи, узнать больше о забытом герое и увидеть уникальные свидетельства Смутного времени.

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