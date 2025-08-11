В Сергиево-Посадском округе прошел форум «Многодетная Россия»

Мероприятие прошло на сыроварне «Сыр&Beer» в д. Селихово при поддержке правительства Московской области, организаций «Многодетные мамы» и «Отцы Подмосковья», областных и окружных общественных палат, Московской Митрополии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Спасибо всем кто пришел на наш праздник. Наши семьи в полном составе приняли участие в мастер-классах, дискуссиях и различных активностях», — сказала руководитель Московской областной организации «Многодетные мамы» Марина Кондратович.

Мамы и папы, в том числе участники СВО, приняли участие в дискуссиях, на которых обсудили актуальные вопросы поддержки многодетных семей, а также поделились своим опытом в общении и воспитании малышей. А дети с большим удовольствием приняли участие в мастер-классах, проявив собственный художественный взгляд на привычные предметы.

За особые заслуги, вклад в развитие общественных организаций активные родители были отмечены благодарностями Московской Митрополии.

Для присутствующих юные исполнители и их родители подготовили небольшой концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.