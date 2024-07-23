В Сергиево-Посадском округе продолжаются летние кинопоказы в парках

В Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» 27 июля жители округа и гости смогут бесплатно посмотреть на большом экране российский приключенческий фильм 2023 года «Квест», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главные герои киноленты — трудные подростки, попавшие на перевоспитание в необычный летний лагерь. Накануне отъезда пропадает ребёнок, и ребята вместе отправляются на его поиски.

История повествует о том, как взаимовыручка и сила духа помогает преодолевать любые трудности.

Режиссер фильма — Иван Архипов, также известный по мелодраме «Музыка крыш», вышедшей в 2021 году. Экран будет установлен на главной сцене парка, начало сеанса в 21:30.

Всего в Подмосковье работает более 60 площадок для кинопоказов. Помимо демонстрации фильмов, в парках часто проходят встречи с деятелями киноиндустрии — режиссерами, сценаристами, актерами. Посмотреть фильмы в парках можно совершенно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.