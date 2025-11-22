В Сергиево-Посадском округе открылся Дом культуры после капремонта

В рамках программы «Культура и туризм Подмосковья» было выделено 20 миллионов рублей, половина из которых поступила из регионального бюджета, а остальная сумма покрыта средствами муниципалитета. Это позволило провести полный цикл ремонтных работ, обновить интерьер помещения, заменить устаревшую мебель и приобрести новое современное оборудование, включая инвентарь для тренажерного зала. Здесь работает 29 разных кружков, секций и клубов. Более трехсот жителей посещают регулярно.

Торжественное открытие посетили депутат Государственной думы Сергей Пахомов, глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, а также председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова.

Особый интерес вызвал выступивший перед собравшимися художественный коллектив хора русской народной песни поселка Лоза. Этот коллектив существует уже более полувека и продолжает радовать слушателей своим задором и энергетикой, несмотря на почтенный возраст участников ансамбля.

После ремонта в обновленном ДК откроются новые кружки: «Столярная Мастерская», «Керамическая студия», «Живопись и рисунок», «Студия 3D моделирования».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.