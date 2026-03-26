В Сергиево-Посадском округе открыли выставку о монастырской трапезе

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась временная выставка «Монастырская трапеза XVI–XIX вв.», где представили более 90 экспонатов и архивные материалы о питании в обители. Экспозиция будет работать до 14 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка проходит в рамках проекта «Любовью и единением спасемся». В зале представили столовую посуду и утварь из дерева, меди, олова и серебра, литографии, документы о рационе и съестных запасах, а также археологические находки экспедиции Института археологии РАН.

«Глиняная посуда могла поступать в монастырь в виде даров, могла покупаться, но большая ее часть была изготовлена местными мастерами», — рассказала заведующая научно-фондовым археологическим отделом музея Татьяна Новоселова.

В центре зала размещена подготовленная сотрудниками музея книга с данными о рационе в Троице-Сергиевом монастыре по документам 1590 года. Кроме того, специалисты изучили архивные книги о расходе провизии в трапезных на рубеже XIX–XX веков.

«Интересный момент, который удалось узнать: на рубеже этих веков закупались бочковые шотландские сельди, которые использовались в монастыре», — рассказал старший научный сотрудник и хранитель выставки Виталий Щербаков.

Выставка рассчитана на посетителей старше 6 лет.

