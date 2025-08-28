В Щелковской библиотеке презентовали настольную игру по Стругацким

В Щёлковской библиотеке прошёл День открытых дверей с настольными играми и книжными новинками, сообщили в пресс-службе округа.

Щёлковская библиотека провела День открытых дверей, ставший праздником для любителей литературы и настольных игр. Гости мероприятия смогли ознакомиться с свежими книжными новинками — от детективов и романов до научно-популярной литературы и фантастики.

Особый интерес вызвала презентация настольной игры по мотивам произведений братьев Стругацких, разработанной юными участниками клуба «Шагающие к звёздам». При поддержке компании Hobby World читальный зал превратился в игровую площадку, где дети и взрослые с азартом сражались в стратегические игры.

Мероприятие оставило у посетителей яркие впечатления и желание вернуться в библиотеку снова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.