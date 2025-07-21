В Щелкове прошел концерт живой музыки

В городском округе Щелково каждую неделю на протяжении летнего сезона проходят выступления исполнителей живой музыки. В минувшие выходные жителям округа два незабываемых концерта подарила кавер-группа «Муха-ТэКаЦуха». Выступления прошли в Театральном сквере и у Щелковского историко-художественного музея. Живая музыка под открытым небом собрала множество поклонников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музыкальное настроение царило в обеих локациях. «Муха-ТэКаЦуха» как всегда на высоте — их хиты зарядили всех позитивом и энергией.

Летний музыкальный фестиваль «Sound Сквер» ждет гостей каждую пятницу лета-2025. Начало в 20:00, вход свободный. Однако при неблагоприятных погодных условиях мероприятия в Театральном сквере отменяются.

А каждую субботу в 16:00 проходит игровая программа для детей «ИГРОФЕСТ».

Мероприятия проводятся на сцене в сквере ТКЦ «Щелковский театр» по адресу: ул. Фабричная, д. 1, лит. А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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