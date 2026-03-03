В Щелкове открылась выставка иллюстраций Ольги Ионайтис

Выставка книжной иллюстрации «Сказки для детей и их родителей» открылась в Щелковском историко-художественном музее 3 марта. Экспозиция знакомит посетителей с работами художника-иллюстратора Ольги Ионайтис и будет работать до 28 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены иллюстрации к произведениям Самуила Маршака, Кеннета Грэма, Ганса Христиана Андерсена и норвежским сказкам. Посетители увидят детально проработанный мир знакомых с детства героев — от Оле-Лукойе и морской ведьмы до заколдованных принцев и норвежских троллей. Также выставка включает станковые работы, созданные художником за последние пять лет.

Отдельный раздел посвящен «сказочным мышкам» — авторским персонажам, ставшим визитной карточкой Ольги Ионайтис и получившим признание читателей в разных странах.

Ольга Ионайтис — выпускница Московского полиграфического института, автор иллюстраций более чем к 150 детским книгам российских и зарубежных писателей. Ее работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Музее истории российской литературы имени В. И. Даля, а также в частных коллекциях. Возрастное ограничение выставки — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.