В Щелкове откроют выставку Михаила Абакумова «Живописец света»

Выставка живописи Михаила Абакумова «Живописец света» откроется 23 октября в выставочном зале «Галерея» Щелковского историко-художественного музея. В экспозицию войдут полотна из частного собрания Олега Леонидовича Кондратьева, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Живописец света» в Щелковском историко-художественном музее будет работать с 23 октября до 5 декабря. Посетители увидят произведения Михаила Георгиевича Абакумова из частного собрания Олега Леонидовича Кондратьева. Возрастная маркировка — 0+.

Основу экспозиции составят пейзажи любимой художником Коломны, деревни Синяково на севере Вологодской области и других дорогих ему уголков России. В этих работах отразились любовь к Родине и восхищение красотой окружающего мира. Продолжая традиции реализма, Абакумов отводил свету главную роль в картине: он задавал настроение и наполнял жизнью детали.

Михаил Абакумов — народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, почетный гражданин Коломны, признанный классик пейзажной живописи конца XX — начала XXI века и мастер колорита. Его произведения входят в коллекции Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, десятков региональных музеев и частных собраний по всему миру. В родной Коломне работает музейно-выставочный зал его имени.

Подробная информация размещена на сайте Щелковского историко-художественного музея.

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