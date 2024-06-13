В Щелкове откроется выставка живописи 18 июня

В Щелковском историко-художественном музее 18 июня откроется выставка живописи Михаила Бабенкова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Работы художника находятся в собраниях Российской государственной библиотеки искусств, Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина, в Московском музее современного искусства (ММОМА), в РОСИЗО и в частных коллекциях России и за границей.

В рамках экспозиции посетители смогут ознакомиться с портретными произведениями художника, работами из анималистической серии, пейзажами и другими работами.

Выставка завершится 20 июля 2024 года. Подробности — на сайте музея.

Экспозиция музея проходит на двух этажах здания. Среди многочисленных экспонатов музея можно увидеть коллекции археологии, флоры и фауны, этнографии, документов, а также личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, редкие книги, предметы графики и живописи, скульптуры. Также в музее проводятся выставки живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и размещаются временные экспозиции музея.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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