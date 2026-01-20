В Щелкове 29 января откроется выставка «Русский Север»

сегодня в 16:15

В Щелковском историко-художественном музее 29 января откроется выставка «Русский Север». Экспозиция объединит работы современных художников, вдохновленных природой, архитектурой и духовной атмосферой северных регионов России.

В числе участников — Олеся Ананьева, Герман Безукладников, Виктор Багров, Татьяна Бабушкина, Ирина Воробьева, Елена Дедова, Марина Любимова, Виктор Орлов и другие. Посетителям представят более 50 произведений, выполненных в различных техниках: масляная живопись, акварель и графика.

В центре внимания художников — красота русского Севера: древние деревянные храмы, озера, побережье Белого моря и деревенские пейзажи. Гости смогут познакомиться с традициями русской пейзажной школы и увидеть уникальное сочетание силы природы и внутреннего спокойствия северной культуры.

Выставка будет открыта до 21 февраля по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Советская, 54.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.