В Санкт-Петербурге презентовали комикс «Серебряное ожерелье»

Графический роман «Серебряное ожерелье», посвященный путешествиям по регионам Северо-Западного федерального округа, представили на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. В презентации участвовала заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, сообщает Общественная Служба Новостей .

На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур прошла презентация графического романа «Серебряное ожерелье», изданного «Петербургским дневником». Книга стала частью масштабного проекта «Серебряное ожерелье России» и рассказывает о путешествиях главных героев по регионам туристического маршрута.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева отметила, что комикс интересен читателям всех возрастов.

«Ребята придумали историю в комиксах о том, как главные герои путешествуют по регионам, которые входят в этот туристический маршрут, и ищут артефакты. Сборник уникален тем, что его интересно изучать и детям, и молодежи, и взрослым», — подчеркнула Совершаева.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов рассказал, что идея романа возникла после медиаэкспедиции по Северо-Западу в 2021 году. Сначала был издан путеводитель, а затем появились комиксы, которые выросли в полноценный графический роман. По сюжету археолог и его сын путешествуют по регионам, разгадывают тайны и узнают больше об истории своей семьи и края.

Тираж книги составил тысячу экземпляров. Издание поступит в книжные магазины, библиотеки и туристско-информационные центры Северо-Запада. Кроме того, проект включает подкасты о 11 регионах округа, которые, по словам Смирнова, содержат практическую информацию для путешественников, в то время как книга делает акцент на художественной составляющей.