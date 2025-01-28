В Рузском округе состоялась выставка рисунков «Зимние зарисовки»

Передать всю красоту зимнего времени года в рисунках можно разными способами, самое главное — чтобы было вдохновение и желание. Своим творчеством поделились ребята, многие работы отличались ярким воображением и оригинальностью. Рисунки на выставке абсолютно разные, но каждый по-своему притягивает взгляд.

Выставка «Зимние зарисовки» стала не только возможностью для художников показать свое мастерство, но и для зрителей познакомиться с различными направлениями в искусстве и насладиться красотой зимнего времени года.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.