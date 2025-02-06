В Рузском округе открылась выставка картин Аллы Хайдаршиной

Художница рисует с детства. После школы окончила МГПИ имени Ленина и работала учителем русского языка и литературы.

«Только после выхода на пенсию захотелось рисовать по-настоящему. Очень нравились работы, выполненные акварелью. Я решила освоить эту технику. Сначала смотрела уроки в интернете, пыталась повторить увиденное. Потом поняла, что нужна система, и прошла несколько онлайн-курсов. Постепенно осваивала разные приемы и техники акварельной живописи, и чем больше узнавала, тем больше мне нравилось», — сказала Алла Хайдаршина.

Художница экспериментирует в разных жанрах: пишет пейзажи, натюрморты, портреты. Участвует в акварельных онлайн-марафонах, прошла обучение в школе рисования Вероники Калачевой и курс «Люди в акварели» в ArtlifeAcademi.

Картины Аллы Хайдаршиной можно увидеть в музее до конца февраля.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.