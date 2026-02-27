В России артисты получают за первое место в музыкальном чарте 10 млн рублей

По ее словам, доход за лидерство в чартах составляет не менее 10 млн рублей.

При этом первые места в главных российских чартах уже занимали артисты Анна Асти, Macan, Ваня Дмитриенко и другие. На данный момент в топе по прослушиваниям находятся рэперы.

Ранее Роспатент зарегистрировал заявку певца и шоумена Тимура Родригеза на оформление товарного знака. Он закрепил за собой возможность монетизировать имя в разных категориях товаров — нижнее белье, шубы, микрофоны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.