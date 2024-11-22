В Реутове открылась персональная выставка «Природы чудное мгновенье»

Главной темой творчества живописца являются именно пейзажи. В своих работах мастер использует технику пастель, которая позволяет объединять линию и цвет. Пастель сочетает в себе элементы как графики, так и живописи.

«Пастель за счет своей легкости и воздушности дает большие возможности. И учитывая то, что мои работы больше всего связаны с туманами, с рассветами, закатами, то как раз эта техника больше всего подходит для передачи нужной атмосферы», — сказала художница Ксения Тимофеева.

В основе экспозиции представлены 65 работ разных лет. Картины художницы передают глубину, воздушность и многообразие оттенков. Цветовое решение большинства произведений построено на столкновении темного и светлого, теплого и холодного.

Выставка продлится до 7 декабря по адресу: ул. Победы, д. 2.

Мероприятие рассчитано на взрослых и детей любого возраста.

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