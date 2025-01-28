В Реутове откроется выставка работ современных скульпторов
Фото - © Администрация Реутов г. о.
В экспозиционных залах музейно-выставочного центра городского округа Реутов 6 февраля в 17:00 состоится торжественное открытие выставки «Россия. Свой путь». Выставочный проект представлен творчеством трех скульпторов: Виталия Казанского, Сергея Сорокина и Владимира Лепешова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Виталий Казанский — скульптор-монументалист, представлен на экспозиции серией фотоплакатов памятников, установленных как в Реутове, так и в других городах России, среди которых памятники академику Челомею, писателю Ивану Бунину, актеру Сергею Бодрову в образе героя фильма «Брат», единственный в стране памятник Игорю Талькову и самый большой в мире конный памятник полководцу Джалолиддину.
Владимир Лепешов — создатель стиля монументальной гиперболизированной формы реалистических образов современников и исторических деятелей России.
Серия последних графических и скульптурных работ автора связана с событиями специальной военной операции. Художник запечатлел образы Моторолы, Гиви, Вохи, которые, как и проект памятника «Герои Донбасса», являют собой органичное продолжение сонма героев нашей страны.
Так же на выставке представлены эссе художника, еще полнее раскрывающие смыслы проекта «Россия. Свой путь».
Творчество Сергея Сорокина, скульптора-визионера, соавтора монументальных произведений Виталия Казанского, фокусируется на создании концепции 3D-иконы — разработки иконописного образа в скульптурном объеме. Результат можно увидеть в работах «Троица», «Спас», «Савва Сторожевский» и др.
Выставка будет работать с 6 по 22 февраля. В рамках работы планируется проведение круглых столов и встреч с авторами с обсуждением проблем современного искусства.
Мероприятие рассчитано на взрослых и детей любого возраста.
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