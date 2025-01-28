В Реутове откроется выставка работ современных скульпторов

В экспозиционных залах музейно-выставочного центра городского округа Реутов 6 февраля в 17:00 состоится торжественное открытие выставки «Россия. Свой путь».​ Выставочный проект представлен творчеством трех скульпторов: Виталия Казанского, Сергея Сорокина и Владимира Лепешова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виталий Казанский — скульптор-монументалист, представлен на экспозиции серией фотоплакатов памятников, установленных как в Реутове, так и в других городах России, среди которых памятники академику Челомею, писателю Ивану Бунину, актеру Сергею Бодрову в образе героя фильма «Брат», единственный в стране памятник Игорю Талькову и самый большой в мире конный памятник полководцу Джалолиддину.

Владимир Лепешов — создатель стиля монументальной гиперболизированной формы реалистических образов современников и исторических деятелей России.

Серия последних графических и скульптурных работ автора связана с событиями специальной военной операции. Художник запечатлел образы Моторолы, Гиви, Вохи, которые, как и проект памятника «Герои Донбасса», являют собой ​органичное продолжение сонма героев нашей страны.

Так же на выставке представлены эссе художника, еще полнее раскрывающие смыслы проекта «Россия. Свой путь».

Творчество Сергея Сорокина, скульптора-визионера, соавтора монументальных произведений Виталия Казанского, фокусируется на создании концепции 3D-иконы — разработки иконописного образа в скульптурном объеме. Результат можно увидеть в работах «Троица», «Спас», «Савва Сторожевский» и др.

Выставка будет работать с 6 по 22 февраля. В рамках работы планируется проведение круглых столов и встреч с авторами с обсуждением проблем современного искусства.

Мероприятие рассчитано на взрослых и детей любого возраста.

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