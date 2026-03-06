В Реутове 5 марта открыли выставку Натальи Федосовой

Выставка «Виниловое настроение» художницы Натальи Федосовой открылась 5 марта в Музейно-выставочном центре Реутова. Автор лично представила работы и рассказала о своем творческом стиле на встрече с жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция стала персональной для подмосковной художницы. Ранее она уже представляла свои картины в наукограде — в 2023 году в музее Реутова прошла ее предыдущая выставка.

На творческой встрече с жителями Наталья Федосова рассказала о своем подходе к живописи. В работах она использует необычные сочетания цветов, стремясь передать настроение сюжета. Часть картин выполнена на виниловых пластинках, которые служат своеобразным холстом.

«Впервые я взяла кисть в руки 7 лет назад. Живопись приносит мне удовольствие, которым я хочу поделиться с другими. Все мои работы наполнены добротой, которая передается через розовые и желтые цвета. Не так давно я стала писать картины на виниле, который добавляет винтажную эстетику моим картинам», — прокомментировала Наталья Федосова.

Музейно-выставочный центр приглашает посетителей старше 6 лет познакомиться с экспозицией. Выставка будет работать до 21 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.