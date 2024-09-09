В Реутове 10 сентября начнется новый сезон встреч литераторов
Фото - © Администрация Реутов г. о.
Литературное объединение городского округа Реутов «Исповедь» открывает новый сезон. Так, 10 сентября в центральной городской библиотеке состоится музыкально-поэтический вечер «Просторы малой Родины», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В программе — произведения классиков и реутовских поэтов, песни и рассказы о малой Родине, авторские стихотворения участников ЛИТО «Исповедь».
Литературное объединение существует уже более четверти века. Его основатель — Алла Белова, поэтесса, член союза писателей СССР и РФ, лауреат литературных премий, кандидат педагогических наук и Заслуженный учитель профтехобразования РФ объединила литераторов городского округа. Благодаря «Исповеди» талантливые реутовчане могут быть услышаны и поняты.
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