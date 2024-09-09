В Реутове 10 сентября начнется новый сезон встреч литераторов

В программе — произведения классиков и реутовских поэтов, песни и рассказы о малой Родине, авторские стихотворения участников ЛИТО «Исповедь».

Литературное объединение существует уже более четверти века. Его основатель — Алла Белова, поэтесса, член союза писателей СССР и РФ, лауреат литературных премий, кандидат педагогических наук и Заслуженный учитель профтехобразования РФ объединила литераторов городского округа. Благодаря «Исповеди» талантливые реутовчане могут быть услышаны и поняты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.