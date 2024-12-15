В рамках проекта «Зима в Москве» горожанам покажут 170 балетов на льду

Сергунина: в Москве горожанам покажут 170 балетов на льду в рамках горпроекта

Шоу-программа в рамках проекта «Зима в Москве» стартовала параллельно с городским фестивалем «Путешествие в Рождество». В общей сложности на пяти катках столицы местные жители и туристы смогут посмотреть 170 балетов на льду, об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Балеты на льду будут показывать горожанам знаменитые фигуристы. В их репертуаре такие постановки, как «Щелкунчик», «Золотой ключик», «Золушка» и «Царевна-лягушка».

«Представления можно посмотреть на пяти катках „Московских сезонов“ — в центре города и в районах Коптево, Теплый Стан, Марьино, Южное Медведково», — рассказала Сергунина.

Легендарные фигуристы, включая Татьяну Навку, Евгения Плющенко и титулованного Петра Чернышева, представят свои авторские ледовые постановки. Каждое представление длится около часа, радуя зрителей 45-минутным захватывающим зрелищем.

Для просмотра шоу на площади Революции нужно будет приобрести билет всего за 100 рублей — там установлены самые вместительные трибуны на 800 мест. На других площадках зрительские места рассчитаны на 150-400 человек, и посещение представлений совершенно бесплатное.

Где посмотреть расписание

Чтобы спланировать посещение, достаточно открыть туристический сервис Russpass, где уже доступно полное расписание декабрьских выступлений. На интерактивной карте сервиса можно выбрать любую интересующую локацию и ознакомиться с программой мероприятий.

Что в репертуаре

В декабре москвичей и гостей столицы ждут увлекательные ледовые представления на разных площадках города. Классическая история «Белоснежки» будет представлена в середине месяца — 22, 24 и 25 числа на площади Революции.

На Сухонской улице можно насладиться сразу несколькими постановками: «Царевна-лягушка» (15 декабря), «Золушка» (28 декабря) и «Золотой ключик» (31 декабря).

Улица Теплый Стан примет два спектакля: «Щелкунчик» 15 декабря и «Царевну-лягушку» 22 декабря. На улице Перерва зрителей ждут «Золушка» 21 декабря и финальное представление «Царевны-лягушки» 31 декабря.

Площадь Революции станет главной сценой для «Золотого ключика» 15 декабря, а в конце месяца там можно увидеть волшебную историю «Щелкунчика» (22, 28 и 29 декабря) с потрясающими световыми эффектами под аккомпанемент классических мелодий.

С начала декабря и до конца зимы столица приглашает всех желающих окунуться в атмосферу праздника и развлечений. Масштабный сезонный фестиваль развернется почти на двух тысячах площадок по всей Москве. Гости и жители города смогут не только насладиться зимними видами спорта — от катания на ледовых катках до спуска на тюбингах, но и принять участие в благотворительных акциях. А для тех, кто замерзнет после активного отдыха, организаторы подготовили уютные чайные зоны и захватывающие ледовые представления.