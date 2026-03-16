В Раменском прошел юбилейный концерт к 100-летию города

Юбилейный концерт к столетию Раменского прошел 15 марта в ДК «Сатурн». В большом зале выступили творческие коллективы в рамках окружного фестиваля «РамАрт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт приурочили к исторической дате — 15 марта 1926 года рабочий поселок официально получил статус города. Название «Раменское» происходит от слова «раменье», что означает опушку или окраину леса.

При этом упоминания о местности встречаются еще в грамотах Ивана Калиты от 1328 года, что подчеркивает глубокие исторические корни территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.