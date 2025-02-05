В Раменском покажут арт-проект «Правда жизни» 14 февраля

14 февраля в ДК им. Воровского в Раменском округе состоится показ арт-проекта «Правда жизни», посвященного участникам специальной военной операции, фронтовым волонтерам и всем, кто помогает бойцам на передовой. Это художественный отклик на события времени, сообщает пресс-служба администрации округа.

Постановка режиссера Юрия Антонова по сценарию журналиста Раменского медиацентра Ольги Неаполитанской объединит произведения авторов, непосредственно побывавших в зоне боевых действий. Зрители услышат стихи военного корреспондента Анны Долгаревой и фрагмент книги «Дневник добровольца» штурмовика и драматурга Дмитрия Артиса, который ушел добровольцем на фронт.

В арт-проекте также примет участие автор-исполнитель Валентин Золотухин, чьи песни, по словам организаторов, могут вдохновить зрителей на перемены в жизни. Талантливая игра актеров Народного коллектива «Драматический театр «Содружество актеров» погрузит гостей в атмосферу, где реальность сливается с художественной фантазией.

Автор проекта Ольга Неаполитанская ведет одноименную программу на Раменском радио, где гостями становятся участники СВО, волонтеры и ветераны боевых действий. Она отмечает, что арт-проект — дань уважения всем, кто трудится ради Победы на фронте и в тылу.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 18:00.

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