В Раменском открылась выставка «На дальних берегах»

Папье-маше — универсальный материал. В этом можно убедиться, глядя на работы. Благодаря такой методике они получаются прочные и одновременно легкие. Все материалы, а точнее новые технологии, которые воспитанники школы используют, дают больше декоративного решения, нежели в прежние времена.

Самым интересным является то, что каждый из ребят вкладывает свой смысл в работу. Так, медуза, благодаря крылатой фантазии, превращается в светильник, осьминог служит удобной и оригинальной ключницей, а краб — показывает точное время, потому что это часы.

Самый важный факт этой выставки, что ребята в каждый свой труд вкладывают определенную смысловую нагрузку. Каждый посетитель здесь найдет что-то уникальное, а работы точно не оставят равнодушным. Выставка погружает в атмосферу загадочных океанов, наполненных удивительными существами и сокровищами пиратов Карибского моря. На картинах изображены живописные пейзажи экзотических островов, романтические сюжеты путешествий и яркие образы отважных мореходов.

Здесь каждый найдет что-то свое — вдохновение, красоту природы, приключение мечты или просто возможность отдохнуть от повседневности и насладиться искусством молодых художников.

Погрузиться в атмосферу приключений можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 (по четвергам музей работает до 20:00). Последний вторник месяца — выходной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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