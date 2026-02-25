В Раменском округе 5 марта пройдет концерт «Сильная женщина»

Весенний концерт «Сильная женщина» педагога гимназии №2 Галины Селищевой пройдет 5 марта в Раменском округе. В программе прозвучат народные и эстрадные композиции, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагог-организатор гимназии №2 Галина Селищева продолжает традицию весенних музыкальных вечеров и представит новую программу «Сильная женщина». Концерт состоится 5 марта в 19:00 в гимназии №2 «Эврика». Возрастное ограничение 6+.

Несмотря на то что ее профессиональная деятельность не связана с музыкой, артистка поет на сцене с пяти лет. По словам Селищевой, для нее важно проживать каждую песню и передавать слушателям искренние эмоции.

«С радостью объявляю о своем предстоящем сольном концерте, который состоится в первые дни весны. Это событие станет настоящим праздником для любителей народной, современной эстрадной и поп-музыки. В программе прозвучат лучшие композиции из новой программы „Сильная женщина“, наполненные весенним настроением и чувствами», — рассказала Галина.

В концерте также примут участие ученики, педагоги, выпускники и родители. Вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.