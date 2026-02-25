В Раменском 3 марта пройдет открытый микрофон «Ячитаю»

Литературный открытый микрофон «Ячитаю» впервые пройдет 3 марта в 18:00 в малом зале ДК «Сатурн» в Раменском. Проект станет регулярным и будет проводиться каждый первый вторник месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы приглашают всех желающих выступить с чтением произведений классической русской и зарубежной литературы, а также представить собственные тексты. Участники смогут прочитать стихи, прозу или личные заметки со сцены перед аудиторией.

Проект нацелен на создание открытой площадки для авторов, поэтов и любителей литературы. Встречи будут проходить в формате свободного микрофона, что позволит каждому заявить о себе и поделиться творчеством с единомышленниками.

Тематику встреч организаторы будут объявлять заранее. Информацию о предстоящих мероприятиях разместят в афише ДК «Сатурн». Вход свободный, регистрация не требуется. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.