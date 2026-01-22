В Пушкинском округе установили границы братской могилы советских воинов

сегодня в 14:00

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы и режим использования территории братской могилы советских воинов 1941 года в селе Тишково городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия региона.

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило документ, определяющий границы территории и режим использования объекта культурного наследия регионального значения — братской могилы советских воинов 1941 года, расположенной в селе Тишково городского округа Пушкинский.

Решение принято для обеспечения сохранности объекта, его территориальной целостности и неизменности исторического облика. Документ закрепляет границы территории памятника и устанавливает правила использования земельных участков в его пределах.

Принятая мера обеспечивает правовую защиту воинского захоронения и способствует сохранению памяти о советских воинах, погибших в 1941 году при защите Отечества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.