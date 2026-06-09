В Пушкинском округе прошел фестиваль татарской культуры 7 июня

сегодня в 15:25

Фестиваль татарской культуры «В единстве народов — сила России» состоялся 7 июня в Доме культуры «Пушкино» в Пушкинском округе. Мероприятие приурочили к Году единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором выступила Московская областная общественная организация «Татарский культурно-просветительный центр» при поддержке администрации округа. В числе гостей были представители правительства Московской области, полпредства Республики Татарстан в Москве, Московского татарского культурно-просветительного центра, общественной палаты округа и совета ветеранов, а также Пушкинского интернационального дома дружбы.

Фестиваль посетила уполномоченный главы Пушкинского Нина Ушакова. От имени главы округа Максима Красноцветова она поприветствовала участников, отметив, что в округе ценят многообразие традиций. Нина Ушакова также поблагодарила организаторов и артистов за подготовку праздника.

Центральным событием стал концерт с национальными танцами и песнями. Артисты представили яркие костюмы и творческие номера, отражающие колорит и богатство татарской культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.