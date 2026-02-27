В Пушкинском округе Подмосковья поставят спектакль «Любовь и голуби»

Пушкинский музыкально-драматический театр начал подготовку к премьере спектакля «Любовь и голуби», которая состоится в мае 2026 года в Пушкинском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первую читку пьесы Владимира Гуркина на стихи Сергея Плотова провел автор постановки Андрей Семенов. Он представил труппе собственное видение спектакля и исполнил на рояле все музыкальные партии произведения.

«Это спектакль скорее для драматического театра. Но в нем много песен, петь которые должны солисты именно музыкального театра. Как вы справитесь с задачей совместить это все, я пока не вполне понимаю, но, уверен, что справитесь, а сам с удовольствием приеду на премьеру», — отметил Андрей Семенов.

Композитор также подчеркнул, что новая постановка не должна стать калькой с легендарного фильма Владимира Меньшова.

Режиссером-постановщиком выступит художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий. Художником-постановщиком назначен Михаил Корякин, художником по свету — Денис Викулов, музыкальным руководителем — Юрий Лазарь, балетмейстером — Андрей Максимов. В спектакле задействуют всех ведущих артистов театра.

Постановка реализуется по программе «Театры малых городов» федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.