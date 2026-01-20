В Пушкино стартует зимняя серия концертов и мастер-классов проекта «Резонанс»

С 30 января по 1 февраля в Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева в Пушкинском округе пройдет зимняя серия мероприятий проекта «Резонанс», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта состоятся творческие лаборатории, концерты и мастер-классы для молодых музыкантов и преподавателей. Участники смогут познакомиться с современными методиками обучения академическому саксофону и пообщаться с ведущими представителями трех школ саксофона — российской, японской и китайской.

Впервые в Россию приедет почетный профессор Осакского университета искусств Рё Нода, который проведет мастер-классы и выступит с концертом. Китайскую школу саксофона представит профессор университета Лишуй Ван Ювей. Российскую школу представят Никита Зимин, Александра Петрова, Владимир Кознов и Владимир Устьянцев.

Мероприятия проекта «Резонанс» будут проходить на базе колледжа с января по июнь 2026 года. Вход на концерты и мастер-классы свободный. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.