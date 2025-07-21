В Подольске открылась выставка марок с изображением работ современных художников

В Подольском выставочном зале (ПВЗ) – структурном подразделении Музея «Подолье» открылась выставка «Искусство Марки». На ней можно ознакомиться с творчеством ведущих современных художников России. Экспозиция даст возможность ознакомиться с отражением традиционного искусства в масштабах страны. Выставка продлится до 17 августа, вход разрешается в любом возрасте (0+), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

АО «Марка» с 2011 года совместно с Союзом художников России издает серию почтовых марок «Современное искусство России» с изображениями полотен и скульптурных композиций наших современников — ведущих мастеров страны. В рамках выставки представлена возможность увидеть живописные работы народных художников России Н.И. Боровского, В.А. Глухова, Е.В. Ромашко, А.А. Любавина, Г.А. Лемана, заслуженных художников Российской Федерации Н.Н. Пластова, А.И. Дубова и многих других.

Это уникальный проект Российской академии художеств, Союза художников России, Московского отделения Союза художников России (МОСХ России), Московского союза художников и АО «Марка», представляющий собой объединенную экспозицию живописи, графики и почтовой миниатюры.

Издательство «Марка» уже более 165 лет создает государственные знаки почтовой оплаты Российской Федерации. Ежегодно коллекция почтовых марок, открыток, конвертов и сувенирной продукции пополняется новыми выпусками, посвященными историческим событиям России, памятникам всемирного культурного и природного наследия, выдающимся творческим личностям страны. Тематические подборки почтовых миниатюр – почтовых марок, конвертов и карточек, а также сувенирной продукции, выпущенной на их основе, широко представлены в рамках экспозиции выставки в ПВЗ.

На выставке можно в том числе увидеть вышедшую 9 августа 2024 года в почтовое обращение памятную марку серии «Города трудовой доблести», посвященную Подольску.

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