В подмосковном музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ откроется новая выставка

8 октября в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ откроется выставка „Поэзия Мурановских пейзажей: флора и фауна“. Ежегодное мероприятие в этом году будет проходить в 14 раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Природа Муранова всегда вдохновляла поэтов и художников, живших и творивших в усадьбе на протяжении веков. В экспозиции представлены живописные полотна, графика, фотографии и гербарии, раскрывающие красоту местной флоры и фауны.

На выставке будут представлены редко экспонируемые произведения из музейных фондов: карандашные зарисовки лошадей, созданные Иваном Федоровичем Тютчевым, сыном поэта, и его супругой Ольгой Николаевной Тютчевой; акварель Оттона Петерсона, пасынка Федора Тютчева; портрет собачки Му-му, принадлежавшей обитателю мурановской усадьбы Николаю Васильевичу Путяте, работа неизвестного художника 2-й половины XIX века.

В выходные дни гостей выставки ждут детские программы и авторская лекция, а также игры в тематике выставки и возможность порисовать даже тем, кто совсем не умеет.

Выставка продолжит свою работу до 30 ноября. 0+

Адрес: Московская область, Пушкинский городской округ, д. Мураново, музей-заповедник «Усадьба „Мураново“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.