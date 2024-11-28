В подмосковном музее-усадьбе Мелихово заработает новый визит-центр в декабре

В декабре этого года в Мелихово состоится открытие нового визит-центра, который станет важным объектом для развития туристической инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга Чехов.

В рамках подготовки к открытию на территории уже возведен хозблок, который будет включать склады, диспетчерскую, центральную котельную, а также службы, занимающиеся ремонтом и техническим обслуживанием.

В настоящее время в здании визит-центра активно ведутся работы по монтажу инженерных сетей и отделке помещений. Рабочие пристально занимаются подготовкой пространства для будущих посетителей, обеспечивая все необходимые условия для комфортного обслуживания.

Кроме того, в визит-центре параллельно осуществляется расстановка мебели, электромонтажные работы и пусконаладка инженерных систем, что позволит создать современное и функциональное пространство.

На прилегающей к визит-центру территории также ведутся работы по благоустройству, включая установку опор наружного освещения на парковочном пространстве. Эти меры направлены на улучшение безопасности и комфорта гостей, которые смогут наслаждаться посещением нового объекта. Открытие визит-центра станет значимым шагом в продвижении Мелихово как привлекательного туристического направления и будет способствовать развитию местной экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.