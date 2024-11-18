В подмосковном музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Невесомость»

В Подмосковье 29 ноября в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», посвященная 125-летию со дня рождения художника-авангардиста, лидера общества художников-станковистов (ОСТ), ближайшего друга Владимира Татлина и Александра Тышлера. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию войдут более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России, включая Музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, Русский музей, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и другие, а также из 12 частных коллекций. Межмузейный выставочный проект организован при участии фонда содействия сохранению творческого наследия художника Александра Лабаса (Лабас-Фонд) и наследницы авторского права художника Ольги Бескиной-Лабас.

Впервые выставка, посвященная Александру Лабасу, не фокусируется на определенной теме, а ставит задачей максимально полно представить разные грани творчества художника через его ключевые работы, созданные в 1920–1930-е годы. Экспозиция займет основные выставочные залы музея, которые преобразятся в тотальную инсталляцию на тему невесомости, хрупкости и сновидений. Атмосферу ирреальности и нематериальности, характерной для художественной манеры Александра Лабаса, дополнят абстрактная видеопроекция и сценографические элементы.

Куратором выставки «Невесомость» выступила искусствовед Ксения Новохатько, научным консультантом проекта — искусствовед, специалист в области русского искусства ХХ века Александр Балашов. Архитектурно-художественное решение выставки создали театральные художники, лауреаты многочисленных театральных премий Эмиль Капелюш, Юрий Сучков и Яна Глушанок.

«На выставке Александра Лабаса в Новом Иерусалиме будут показаны почти все основные произведения художника 1920-х — нач.1930-х годов, самого яркого и впечатляющего периода его творчества, его ключевые шедевры. Искусство Лабаса особенно актуально сегодня, потому что рассказывает о том, как можно понимать настоящее сквозь призму размышлений о будущем. Это взгляд в будущее и проект строительства нового мира», —сказал Балашов.

Главная тема творчества Александра Лабаса — сотворение нового мира, связанного с развитием техники и городов и социальными преобразованиями начала XX века. Однако в отличие от футуристов, классиков итальянской аэроживописи или своих коллег по группе ОСТ, Лабас воспевает не мощь технического прогресса, но саму жизнь — неизвестную, многоликую, завораживающую. Поклонник дирижаблей, самолетов и городских ритмов, он остается подлинным романтиком, увлеченным не техникой или скоростью самой по себе, а неизвестным ранее самоощущением человека в этом новом мире, полном движения и трансформаций. Драматичным ракурсам и резкости художник предпочитает общий план и акварельную недосказанность.

Название выставки «Невесомость» отражает состояние, открывшееся человеку с появлением летательных аппаратов. Оно неизменно присутствует в работах Александра Лабаса независимо от их сюжета или композиции. Сам художник испытал близкое к невесомости чувство в свой первый полет, описав его как «удивительное спокойствие» и «философское равновесие». Схожими словами в своих дневниках он описывает и чувство глубокой любви, когда время замедляется и наступают мгновения «беспечно свободные, всеохватывающие своим проникновением в тайны Вселенной».

Выставка раскрывает основные темы и циклы творчества Лабаса и рассматривает путь воплощения художника от первой знаковой сочинской серии (1924) до морских пейзажей второй половины 1930-х годов и ряда поздних космических произведений. Три зала поэтически отмерят этапы этого пути: «Предчувствие», «Сотворение» и «Невесомость». Этот путь сопровождает выдержками из дневников и воспоминаний Александра Лабаса, где он рассуждает о собственных творческих задачах и их решении, которые нередко относятся к конкретным работам, представленным в экспозиции.

«В творчестве Лабаса плотно сплелись технические и поэтические задачи: поиски нового художественного языка и стремление запечатлеть таинство жизни. Новаторский художественный язык Лабаса выделял его на фоне современников и до сих пор остается неповторимым и хорошо узнаваемым. Выставка призвана расшифровать код Лабаса, раскрыть тонкости его мировосприятия», — отметила Ксения Новохатько.

Раздел «Предчувствие» включает ранние «сочинские» работы 1924 года и несколько поздних, открывших в творчестве Лабаса космическую тему. Таинственная энергия ранних работ будто предвкушает завтрашний день. Уже спустя два года художник начнет создавать динамичные, преимущественно вертикальные композиции, передающие его ощущение стремительно меняющегося мира — этот этап творчества Лабаса раскрыт в разделе «Сотворение». «Городская площадь», «Поезд идет», «Едут», «Октябрь» и другие шедевры второй половины 1920-х годов демонстрируют не только сотворение нового мира, но и воплощение большого художника. Третий раздел, «Невесомость», сосредоточен на работах 1930-х годов — времени значительных перемен для художника. Этот период отмечен борьбой с «формализмом» в искусстве, жертвами которой стали и сам Лабас, и многие из его близких друзей.

Значительная часть наследия Лабаса — графика, которая имеет ограниченный допустимый срок экспонирования, в силу чего в начале марта будет проведена полная замена графической части экспозиции из музейных собраний.

К выставке планируется выпуск каталога, сувенирной продукции, проведение тематических экскурсий и мероприятий для взрослых и детей. В рамках выставки музей «Новый Иерусалим» представит музыкально-просветительский проект «Время, вперед!» — цикл лекций и концертов, вдохновленный не только сюжетами работ, но и философско-эстетическими взглядами Александра Лабаса. Апология движения, время и пространство, цвет и свет, урбанистика и машинерия, космическая фантастика и земная природа — таков неполный список тем «музыкального контрапункта». Цель проекта — раздвинуть временные границы и ощутить связь открытий Лабаса и его современников-композиторов с основными направлениями художественного авангарда XX века.

«Идея о проведении выставки Александра Лабаса появилась в музее «Новый Иерусалим» несколько лет назад, и понадобилось немало времени, чтобы реализовать такой трудоемкий проект. Мы хотели собрать действительно ключевые работы художника из самых разных собраний и уголков нашей страны, провели большую логистическую работу, заручились поддержкой многих музейных и частных коллекций. Все чтобы максимально понятно и подробно показать, кто такой Александр Лабас, рассказать о нем и его работах самой широкой аудитории. Александр Лабас имел удивительный дар — никогда и несмотря ни на что не терять позитива и веры в человека. Зарядить этим позитивом посетителей сейчас кажется особенно важной задачей выставки», — сказала директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Выставка продлится до 25 мая следующего года.

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