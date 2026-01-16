сегодня в 18:32

В Подмосковье впервые отметят День артиста 17 января 2025 года

В Подмосковье 17 января впервые пройдет празднование Дня артиста, учрежденного в 2025 году по инициативе Владимира Машкова. В регионе запланированы концерты, мастер-классы и творческие встречи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

День артиста официально учрежден в России в июле 2025 года по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ, народного артиста России Владимира Машкова. Дата выбрана в честь дня рождения Константина Станиславского, реформатора театра и создателя системы актерского мастерства.

В январе и марте в Подмосковье пройдут торжественные, просветительские и праздничные мероприятия, посвященные новому празднику. Программа направлена на поддержку работников сцены, развитие театральных традиций и популяризацию искусства. Основные события приурочены к 17 января и Международному дню театра 27 марта.

В Дмитровском драматическом театре «Большое Гнездо» состоится встреча артистов с участниками Детского театра-студии «Колесо». Подобные мероприятия пройдут в Королеве, Люберцах, Богородском, Одинцовском и других округах. В Подольске, Химках и Жуковском запланированы праздничные концерты и чествования артистов. Истринский драматический театр представит специальную программу «День Артиста: Лица, истории, закулисье».

В Серпухове пройдет моноспектакль «Эхо Анны Герман», в Балашихе — иммерсивный бэби-спектакль «Морозная звездочка». Солнечногорский театр «Галатея» организует творческую встречу волонтеров с артистами. В Ногинске Московский областной театр драмы и комедии проведет камерный «Голубой огонек» для воспитанников студии «Галадрамцы».

Пушкинский музыкально-драматический театр подготовил программу с выставками, экскурсиями и театральным ревю-расследованием. Лобненский театр «Камерная сцена» проведет вечер-квартирник с актрисой Натальей Малышевой. В Балашихе в Маленьком театре кукол состоится конференция «Ломая стереотипы» и награждение лучших артистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.