В Подмосковье утверждено охранное обязательство на Церковь Николая Чудотворца

Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Бутурлино.

Село Бутурлино — владение Серпуховского Высоцкого монастыря, уже с церковью святителя Николая Чудотворца — впервые упоминается в описи окологородного стана Серпуховского уезда от 1552 года. Во второй четверти XVIII века в селе строится каменная Никольская церковь с правым теплым приделом во имя Казанской иконы Божьей Матери, который был освящен в 1723 году. В 1739 году, был освящен основной престол во имя Святителя Николая. В 1884–1887 годах старанием церковного старосты, потомственного почетного гражданина Петра Ивановича Рябова, обветшавшие придел, трапезная и колокольня были разобраны и возведены заново; кроме того, был пристроен северный придел во имя священномученика Петра Александрийского. В 1930-е годы храм в Бутурлино был закрыт и разорен. В 1992 году храм был возвращен общине верующих.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.