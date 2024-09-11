В Подмосковье утвержден предмет охраны флигеля зимнего сада усадьбы Горенки

Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение 6.

Главный дом подмосковной усадьбы Горенки — многослойный памятник архитектуры со сложной строительной историей. В конце XVIII — начале XIX веков одновременно со строительством главного господского дома были возведены два одинаковых флигеля парадного двора. Они выполнены в едином архитектурном стиле с ансамблем усадьбы. Симметричная композиция главного дома с двумя флигелями, расположенная в природном ландшафте обширного загородного поместья графов Разумовских, стала доминантой ансамбля.

В начале 1830-х гг. западный флигель переоборудовали под главный производственный корпус бумагопрядильной фабрики Волкова. В 1911–1916 гг. обветшавший за столетие и пострадавший от фабричного производства флигель был полностью разобран и выстроен заново на старых фундаментах в новых формах неоклассицизма, сохранив при этом первоначальные габариты и пропорции. Новый флигель был спроектирован так, что его восточный фасад, обращенный во внутренний двор, зеркально отражал композицию западного фасада восточного флигеля. Компенсируя утрату прежних оранжерей дома-дворца А. К. Разумовского, архитектор С. Е. Чернышов предназначил все внутреннее пространство западного флигеля для размещения Зимнего сада. Западный фасад был задуман в виде колоннады с витражным заполнением на полную высоту здания.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить исторический облик здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.