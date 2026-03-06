В Подмосковье утвердили границы братской могилы в Дмитровском округе

Границы и режим использования территории братской могилы советских воинов 1941–1942 годов утвердили в селе Озерецкое Дмитровского муниципального округа. Решение направлено на сохранение мемориала и его исторической среды, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Распоряжением ведомства установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 1941–1942 гг.». Также определен режим использования участка, который закрепляет требования к его сохранению и исключает искажение исторического облика места памяти.

Мемориал связан с событиями битвы за Москву. Осенью 1941 года немецкие войска в ходе операции «Тайфун» продвигались к столице, занимая населенные пункты Дмитровского района. Бои шли на подступах к Яхроме, Дмитрову, Озерецкому и Красной Поляне. Советские части сдерживали противника на Рогачевском направлении, а в начале декабря перешли в контрнаступление. После ожесточенных боев населенные пункты были освобождены, угроза окружения Москвы с севера ликвидирована.

В братской могиле в Озерецком захоронены 60 воинов, погибших в конце ноября — начале декабря 1941 года. Имена девяти бойцов установлены, остальные остаются неизвестными. В 1964 году на месте захоронения установили гранитный обелиск с памятной надписью. Сегодня мемориал остается значимым местом памяти о защитниках столицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.