В Подмосковье стартовал прием заявок на фестиваль «Маги в парках»

Прием заявок на участие во II фестивале иллюзионного искусства «Маги в парках» открыт в Московской области до 10 июля. Сам фестиваль пройдет с 1 по 30 августа под художественным руководством братьев Сафроновых, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль объединит профессиональных и начинающих иллюзионистов в трех возрастных категориях: 6–13 лет, 14–17 лет и 18 лет и старше. Впервые к участию приглашаются артисты со всей России. Подать заявку можно на сайте магивпарках.рф до 10 июля.

Конкурсанты выступят в номинациях «Детская магия», «Семейная магия», «Микромагия», «Сценическая магия» и «Иллюзионы». В этом году впервые представлена номинация «Семейная магия»: отобранные команды под руководством братьев Сафроновых подготовят специальные номера для выступлений.

Украшением каждого отборочного этапа станет новая авторская программа братьев Сафроновых, созданная для жителей Подмосковья. Также пройдет конкурс юных двойников артистов. К участию приглашаются мальчики 9–12 лет из Московской области, внешне похожие на иллюзионистов. Победители выступят на каждой отборочной площадке.

Фестиваль завершится гала-концертом 12 сентября. Проект организует АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.