В Подмосковье стартовал осенний этап проекта «Театральный поединок»

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В Подмосковье начался осенний этап пятого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Театральные коллективы продолжат участие в просветительской, конкурсной и партнерских программах проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В осенний конкурсный этап прошли 16 коллективов из 15 городов и городских округов Подмосковья.

В сентябре в рамках образовательной программы педагоги проекта и тренеры по актерской импровизации приедут в города-участники и проведут индивидуальные мастер-классы.

Участники проекта, выбывшие весной из конкурсной программы, также будут иметь возможность во время четверть финальных игр в ноябре принять участие в мастер-классах от ведущих специалистов проекта.

Конкурсная программа осеннего этапа молодежного проекта «Театральный поединок» состоит из 15 поединков, которые будут проходить в октябре–ноябре на профессиональных сценах в формате театральной игры.

Финал проекта состоится 30 ноября 2024 года на большой сцене Московского губернского театра. После финального поединка пройдет церемония награждения и гала-концерт.

С афишей поединков 1/8 финала можно ознакомиться на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.