В Подмосковье стартовал марафон «Лето с книгой»

Библиотеки Московской области с 1 по 8 июня провели более 500 мероприятий к Пушкинскому дню России, дав старт литературному марафону «Лето с книгой». События посетили свыше 13 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Марафон «Лето с книгой» проходит при координации министерства культуры и туризма Московской области и методической поддержке ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека» в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Программа направлена на популяризацию чтения летом, увеличение книговыдачи и вовлечение детей и молодежи в библиотечные проекты. В 56 округах открыты 79 летних читальных залов, за сезон их планируют посетить более 91 тысячи человек.

В Подольске центральная библиотека организовала праздник поэзии «Встречаемся у Пушкина» с викториной и массовым чтением поэмы «Руслан и Людмила». В Чехове в городском парке прошла игра-путешествие по сказкам Пушкина, а в Пушкинском школьники участвовали в квесте «Волшебство Лукоморья» с поиском книжного клада.

Тематические программы также состоялись в Шатуре и Дубне. Для гостей работают форматы «Книжная полка на траве», «БиблиоЯсли» и «Книжный пикник». Для посетителей с ОВЗ подготовлены издания со шрифтом Брайля и тактильные книги. Летние читальные залы открыты в парках, скверах, на набережных и открытых верандах библиотек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.