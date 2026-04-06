В Подмосковье создадут маршрут «Великий русский северный путь»

Новый национальный туристический маршрут «Великий русский северный путь» планируют включить в реестр в 2026 году, и он пройдет по объектам Подмосковья. Маршрут объединит исторические и духовные центры региона и станет частью масштабного паломнического проекта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2026 году в реестр национальных туристических маршрутов, помимо «России Льва Толстого», планируют включить направление «Великий русский северный путь». Маршрут повторяет исторические дороги к северным святыням и соединяет центральные регионы страны с Русским Севером.

Проект объединяет 12 субъектов Российской Федерации и 15 епархий РПЦ. Путешественникам предложат познакомиться с памятниками деревянного зодчества, природными ландшафтами и духовным наследием страны.

В Московской области маршрут включает два туристических трека по территориям Одинцовской и Сергиево-Посадской епархий. Первый проходит через Радонежское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, музей-заповедник «Абрамцево», Черниговский скит, Пещерное отделение Гефсиманского скита и Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Второй трек охватывает Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь, Волоколамский кремль, Спасо-Бородинский женский монастырь, Саввино-Сторожевский и Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальные мужские монастыри. Ожидается, что включение объектов в национальный маршрут повысит качество туристического продукта и привлечет в регион новых гостей.

