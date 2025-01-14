В Подмосковье состоится конкурс талантов «Юный голос Черноголовки»

Творческая лаборатория МБОУ «Черноголовская СОШ» имени Ф. И. Дубовицкого и И. М. Халатникова объявляет анонс ежегодного городского конкурса талантов «Юный голос Черноголовки», первый смотр которого пройдет 20 января в 18:15 в арт-пространстве «Восход», сообщает пресс-служба администрации округа.

На смотре ждут ребят в возрасте от 7 до 18 лет, готовых показать свои таланты. Допускается любая форма организации участников (соло, дуэт, школьный класс, музыкальная группа и т. д.) с любыми направлениями выступлений (пение, стихи, рисунки, танцы и т. д.).

По всем интересующим вопросам можно обращаться в личные сообщения сообщества ВК.

С 20 января каждую неделю ждут всех желающих показать свои таланты:

АНО «Восход» — в понедельник с 18:15 до 19:30;

МБОУ «Черноголовская СОШ» корп. И. М. Халатникова, актовый зал — пятница с 18:15 до 19:30.

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