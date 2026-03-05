В Подмосковье с 5 по 8 марта пройдет акция «Весна в ДК»

Сетевая акция «Весна в ДК Подмосковья» пройдет с 5 по 8 марта на площадках более 500 домов культуры региона. Жителей ждут концерты, мастер-классы и выставки к началу весны и международному женскому дню, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Министерство культуры и туризма Московской области запускает первую в 2026 году сетевую акцию «Весна в ДК Подмосковья». В ней примут участие свыше 500 учреждений культуры во всех муниципальных и городских округах региона.

В программе — праздничные концерты, мастер-классы по рисованию подснежников и тюльпанов, созданию цветочных поделок, выставки детских работ и тематические фотозоны. Акция направлена на поддержку творческой самореализации детей и организацию семейного досуга в праздничные дни.

Ряд площадок подготовил специальные события. Во дворце культуры Ступина откроется фотовыставка народного коллектива «Фотоклуб „Зенит“». ДК «Коломна» проведет мастер-класс по декупажу и представит выставку рисунков. Дом культуры «Дорохово» в Рузском округе организует занятие по созданию цветов, а ДК «Медвежьи Озера» в Щелкове — ярмарку мастеров. Подробности размещены на официальных страницах учреждений в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.