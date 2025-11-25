В Подмосковье проведут бесплатный концерт и интерактивную программу для детей

29 и 30 ноября в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» в рамках международного дня инвалидов и декады инвалидов пройдут бесплатный концерт «Мир музыки» и интерактивная программа для детей. Ожидается, что на мероприятиях побывают более ста человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концертная программа «Мир музыки» ждет гостей в Научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина». Для слушателей прозвучат классические произведения Р. Шумана, П. И. Чайковского, А. И. Хачатуряна и других композиторов. Кроме того, посетители узнают об истории написания великих произведений и познакомятся с многообразием музыкальных инструментов.

«Мы будем рады принять особых гостей в уютном зале киноконцертного зала. Очень надеемся, что мир музыки сделает этот вечер теплым и подарит яркие эмоции нашим зрителям», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В Детском центре «Лампа» для маленьких гостей с ограниченными возможностями будет организована интерактивная программа «Дети в усадьбе», в рамках которой дети совершат специальную экскурсию по Большому дому усадьбы Горки и его подземной галерее. В завершении мероприятия в художественной мастерской центра «Лампа» ребята воссоздадут один из предметов музейной коллекции картину «Пионы», написанную в 1913 году Марией Саввишной Морозовой, дочерью последней владелицы усадьбы. Девочка, по свидетельству современников, страдала нервным заболеванием.

Мероприятия в рамках декады инвалидов для музея-заповедника «Горки Ленинские» стали уже традиционными, но не ограничиваются событиями декабря. Осенью музей-заповедник передает местным отделениям Всероссийского общества инвалидов урожай яблок, собранный в садах «Горок Ленинских». А для маленьких гостей с особенностями развития проходит благотворительная акция «Цветочное сердце весны», когда дети сажают в усадебную клумбу тюльпаны и проводят веселый день вместе с родителями в музее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.