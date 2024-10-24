В Подмосковье прошли встречи территориальных зон клуба директоров ДК

8 октября в Центральном дворце культуры «Созвездие» Дмитровского г. о. Дмитров прошла встреча Северной зоны. На ней коллеги поделились опытом медиа-сопровождения мероприятий, а также показали практические мастер-классы, которые готовят сотрудники домов культуры.

9 октября в рамках встречи Восточной зоны в Доме культуры на площади Пушкина Орехово-Зуевского г. о. директора домов культуры обсудили ряд вопросов, связанных с расширением перечня предоставляемых услуг учреждениями, а также способы развития внебюджетной деятельности. Приглашенным спикером выступила Мария Матейко — один из кураторов проекта «Моя семья — мои истоки», который реализуется в Подольске и стал победителем конкурса Министерства культуры РФ «Дом культуры. Новый формат».

В поселке Селятино Наро-Фоминского г. о. в Доме культуры «Мечта» состоялась встреча Западной зоны, на которой коллеги делились опытом преемственности поколений в части руководства клубными формированиями. Директор Культурного центра «Строгино» Елена Бахтина поделилась опытом реализации культурных проектов в учреждении, а также эффективными управленческими практиками.

22 октября состоялась заключительная встреча цикла, которая прошла на базе Дворца культуры «Коломна». Директора домов культуры встретились для обмена опытом за круглым столом. Успешными реализованными проектами и планами на будущее поделилась директор Объединения культурных центров Тульской области, президент ассоциации центров народного творчества ЦФО Елена Арбекова.

Клуб директоров домов культуры Московской области ставит в своей работе цели и задачи, направленные на повышение уровня качества предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговой работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.