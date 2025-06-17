В Подмосковье прошла научная конференция, посвященная памяти князя Константина

16 июня в музее семьи великого князя Константина Константиновича, расположенном в селе Осташево, Волоколамский м. о., состоялась научная конференция, «Много заслуг пред страною родною…», приуроченная к 110-летию памяти великого князя Константина Константиновича, владельца усадьбы Осташево, выдающегося военного и государственного деятеля Российской империи конца XIX — начала XX века, президента Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, начальника военно-учебных заведений Российской империи, командира лейб-гвардии Преображенского полка, участника Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., поэта, драматурга, переводчика, писавшего под криптонимом К. Р. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участие в научной конференции приняли известные историки, архивисты, представители музейного сообщества, деятели культуры из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Алапаевска: Алексей Гузанов, заместитель директора Государственного музея-заповедника «Павловск»; Анна Громова, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»; Елена Кочетова, старший научный сотрудник-хранитель Государственного Русского музея; Елена Сизенко, кандидат искусствоведения, доцент Российского института театрального искусства ГИТИС; Николай Игнатов, главный научный сотрудник музея «Напольная школа» в Алапаевске; Наталья Букштынович, главный специалист отдела информационного обеспечения Российского государственного военно-исторического архива; Дмитрий Гришин, кандидат исторических наук, почётный академик Российской академии художеств; Андрей Миланович, директор православного просветительского центра «Усово-Спасское»; Марина Запорина, методист музея семьи великого князя Константина Константинович в селе Осташево.

Приветствие участникам и организаторам конференции от имени министра культуры России Ольги Любимовой зачитала заместитель директора Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Российской Федерации Наталия Чечель. От имени министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова слова приветствия передал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Плодотворной работы на открытии конференции участникам пожелали директор Государственного архива РФ Лариса Роговая, председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, директор Звенигородского государственного музея-заповедника Елена Кожевникова и директор Волоколамского музейно-выставочного комплекса Ольга Буракова.

Докладчики обсудили темы, связанные с деятельностью Императорской Академии наук и патриотическим воспитанием в военно-учебных заведениях Российской империи, под покровительством великого князя Константина Константиновича, его труды как драматурга и литератора, участие семьи великих князей Константиновичей в создании храма Спаса на Водах — памятника морякам, погибшим в Русско-японскую войну 1904–1905 гг. Участники конференции узнали об истории создания музея в личных покоях великого князя Константина Константиновича в Мраморном дворце, поговорили о проблеме музеефикации памяти семьи Константиновичей в современных условиях Павловского дворца и о мероприятиях памяти князей крови императорской Константиновичей в музее «Напольная школа» в Алапаевске.

Также в рамках научной конференции прошли концерт, экскурсия по территории усадьбы Осташево и молебен в храме святого благоверного князя Олега Брянского, преподобного Серафима Саровского и святого Игоря Черниговского — бывшей усыпальницы князя Олега Константиновича, геройски погибшего в начале Первой мировой войны. В память о князе Олеге в 1916 году его семья открыла в имении двухклассное училище, здание которого сохранилось до наших дней. В 2022 году Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Московской области в нем создан музей, посвященный жизни и подвижнической деятельности великокняжеской семьи Константиновичей, их покровительству благотворительным и общественным учреждениям, науке и искусствам, традициям воспитания и образования великокняжеской семьи, истории имения Осташево, боевым подвигам сыновей великого князя Константина Константиновича и судьбе его потомков после революции 1917 года. В экспозиции музея свыше 500 исторических предметов, документов и фотографий. В 2025 году музей станет структурным подразделением Звенигородского государственного музея-заповедника.

Научная конференция «Много заслуг пред страною родною…» организована Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

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