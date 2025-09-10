В Подмосковье пройдет мероприятие к годовщине со дня рождения Зои Космодемьянской

13 сентября в Музее Зои Космодемьянской состоится торжественное мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей ждет церемония возложения цветов к месту казни молодой героини, ставшей символом мужества и бесстрашия, военно-историческая реконструкция, которая перенесет зрителей в суровую осень 1941 года и позволит стать свидетелями событий, раскрывающих мужество и стойкость защитников Москвы. Также состоится концерт памяти с музыкальными и поэтическими номерами. Посетителей угостят традиционной солдатской кашей с полевой кухни.

Такие мероприятия еще раз напоминают нам о великом подвиге Зои Космодемьянской, которая стала первой женщиной Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Начало мероприятия в 13:00

Вход свободный. 6+

Адрес: Московская область, Рузский г. о., д. Петрищево, д. 89, стр. 2, Музейный комплекс «Зоя».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.