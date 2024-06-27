В Подмосковье пройдет литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом»

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» 6 июля проведет IX литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля окунутся в атмосферу русской деревни времен Достоевского и смогут по-новому открыть для себя его творчество. В программе примут участие реконструкторы. Они обучат всех желающих навыкам, без которых нельзя было прожить в деревне XIX века: работе с глиной, плетению из лыка и лозы, умению ковать и ткать на историческом ткацком станке.

Партнеры музея — проект «Hell’s Kitchen Daughters» — поделятся рецептами кухни того времени и расскажут о традициях чаепития. Светлана Колесникова, один из авторов проекта «Литературное варенье» расскажет о том, как готовили этот десерт в русских усадьбах в позапрошлом веке. Посетители смогут попробовать традиционное зарайское лакомство — медовую коврижку. Фольклорный ансамбль «Рось» споет песни разных губерний Российской империи. Также с народными песнями выступит мужской хор «Век».

Развлекать присутствующих будет балаганный театр с любимым народным героем Петрушкой. Гостям фестиваля предложат поиграть в «попинуху», калечину-малечину, кубарь — игры, в которые играли крестьянские дети, когда маленький Федя Достоевский гостил в Даровом.

Литературную программу фестиваля составят чтения писем родителей Достоевского в исполнении профессиональных артистов, выпускников Театрального института имени Б. Щукина и Российского государственного института сценических искусств. Ведущий научный сотрудник музейного центра «Московский дом Достоевского», доктор филологических наук, профессор Валентина Васильевна Борисова выступит с лекцией, посвященной жизни и творчеству великого русского писателя, а специальный гость фестиваля — актер театра и кино Максим Щеголев — с программой «Двенадцать писем Достоевского».

Фестиваль «Липец в Даровом» пройдет в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» 6 июля с 13:00 до 19:30. Адрес: Московская область, г. о. Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.

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