В Подмосковье пройдет концерт скрипичной музыки

3 ноября в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, Усадьбе Вяземы, Одинцовский г. о., состоится концерт скрипичной музыки «Звенит осенняя прохлада…». Концерт пройдет в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе концерта для гостей прозвучат музыкальные произведения знаменитых композиторов-классиков Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Петра Ильича Чайковского.

В музее-заповеднике А. С. Пушкина зрителей ждет вечер живой музыки в исполнении творческого дуэта с пятнадцатилетним стажем, лауреатов международных конкурсов Владимира Семянникова (скрипка) и Лилии Остроушко (фортепиано).

Начало мероприятия в 15:00. 6+

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.