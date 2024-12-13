В Подмосковье проходит музыкальный проект «Гиндин-фестиваль»

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Дом ученых научного центра Российской академии наук в Черноголовке совместно с выдающимся российским пианистом, заслуженным артистом России Александром Гиндиным, рядом научных организаций проводят VII международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль», который объединяет музыкантов и ученых, сообщает пресс-служба центра.

Проект традиционно знакомит слушателей с творчеством музыкантов — незаурядных личностей, новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства, а также актуальными исследованиями ученых и инновационными работами компаний, направленными на решение социально значимых задач.

Идея фестиваля — объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научнопопулярной. Он продлится до 5 апреля 2025 года.

Впереди выступления участников музыкальной программы: Заслуженный артист России Борис Андрианов, виолончель (9 февраля 2025 года), Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» (22 марта 2025 года), заслуженный артист России Александр Гиндин, фортепиано (5 апреля 2025 года).

В рамках научно-популярной программы (18 января и 16 марта 2025 года) выступят ученые в области изучения искусственного интеллекта и нейробиологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.